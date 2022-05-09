Стоимость первой криптовалюты упала до самого низкого за 22 месяца уровня.

Самая дорогая криптовалюта в мире биткоин опять дешевеет. Ее стоимость опустилась ниже отметки $32 700, достигнув уровней лета 2021 года.

Об этом информирует агентство Reuters.

Только за этот месяц первая криптовалюта упала на 13% и потеряла большую часть своей стоимости после того, как в ноябре прошлого года достигла рекордного уровня в $69 000.

Ethereum, второй самый дорогой криптоактив, за последнюю неделю упал более чем на 14%. По состоянию на 9 мая актив торгуется на уровне $2,4 тыс., что является самым низким показателем с конца февраля.

Среди десяти криптовалют с наибольшей рыночной капитализацией, помимо биткоина и эфира, больше всего упала Cardano, которая потеряла 10%; Solana – 8%, BNB – 6,1% и Ripple – 5,7%.

Эксперты отмечают, что сейчас крипторынок находится в краткосрочном "медвежьем" цикле. На стоимость активов давит множество факторов, в частности война в Украине и санкции против РФ.

Не исключено, что біткоин упадет до $20 тыс., а ETH – до $2 тыс. Но это криптовалюты, а следовательно, здесь нет никаких четких и точных прогнозов.

Для того, чтобы не упустить момент и не сделать слишком рискованную ставку, инвесторы рекомендуют постепенно лезть в криптодебри, делая закупку, например, каждую неделю на определенную сумму. Это позволит усреднить цену актива, который то дешевеет, то дорожает.

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