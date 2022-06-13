Цена криптовалюты преодолела психологическую отметку в 25 тысяч долларов.

Одна из самых известных в мире криптовалют Bitcoin резко упала в цене. Стоимость снизилась до отметки 24 888 доллара, что является минимумом за 18 месяцев.

Об этом пишет Bloomberg.

По словам экспертов, падение Bitcoin объясняется рекордными показателями инфляции, а также решением ФРС поднять ставку. В связи с этим и другие криптовалюты упали в цене.

По данным Reuters, на фоне обвала на крипторынке компания Celsius временно остановила все переводы и вывод средств.

В то же время Coindesk сообщает, что по состоянию на 11:15 киевскому времени Bitcoin торгуется на уровне 24 746 долларов.

Как ранее сообщал УНИАН, по состоянию на 9 мая стоимость биткоина опустилась ниже отметки 32,7 тысячи долларов, достигнув уровня лета 2021 года. Только за один месяц первая криптовалюта упала на 13% и потеряла большую часть своей стоимости после того, как в ноябре прошлого года достигла рекордного уровня в 69 тысячи долларов.

Среди десяти криптовалют с наибольшей рыночной капитализацией, помимо биткоина и эфира, больше всего упала Cardano, которая потеряла 10%; Solana – 8%, BNB – 6,1% и Ripple – 5,7%.

Вас также могут заинтересовать новости: