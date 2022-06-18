Стоимость биткоина опустилась до 19,554 тысячи долларов.

Впервые с 16 декабря 2020 года стоимость биткоина опустилась на 6,98%, перешагнув отметку в 20 тысяч долларов.

Об этом свидетельствуют данные торгов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 10.00 по Киеву стоил 19,487 тысячи долларов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина снижалась на 6,50% - до 19,554 тысячи долларов.

По состоянию на 12:09 по Киеву биткоин опустился до отметки 18,989.

Война в Украине и курс биткоина:

Вторжение РФ в Украину обернулось крахом для биткоина и всех других криптовалют.

По состоянию на 9 мая 2022 года стоимость биткоина опустилась ниже отметки 32,7 тысячи долларов, достигнув уровня лета 2021 года. Только за один месяц первая криптовалюта упала на 13% и потеряла большую часть своей стоимости после того, как в ноябре прошлого года достигла рекордного уровня в 69 тысячи долларов.

Среди десяти криптовалют с наибольшей рыночной капитализацией, помимо биткоина и эфира, больше всего упала Cardano, которая потеряла 10%; Solana – 8%, BNB – 6,1% и Ripple – 5,7%.

13 июня 2022 года биткоин рухнул до 18-месячного минимума. Цена криптовалюты преодолела психологическую отметку в 25 тысяч долларов.

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