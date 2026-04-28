'ПриватБанк' изменил курс валют: сколько стоит доллар 28 апреля

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 28 апреля, вырос на 5 копеек и составляет 44,30 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 15 копеек и составляет 52,05 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 43,70 гривни, а евро – по курсу 51,05 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по карте в "ПриватБанке" во вторник вырос на 19 копеек и составляет 44,44 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня не изменился – 52,08 гривни.

Нацбанк установил на 28 апреля официальный курс доллара к гривне на уровне 44,09 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 9 копеек.

По отношению к евро гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 51,76 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта потеряла 21 копейку.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня вырос на 5 копеек и составляет 44,30 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,78 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал также на 5 копеек и составляет 51,95 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,30 гривни за евро.

