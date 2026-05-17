Сколько будут стоить 100 долларов в Украине: прогноз банкира до 24 мая

Украинцам не стоит ожидать резких изменений.

Валютный рынок в Украине до 24 мая останется контролируемым и прогнозируемым. Оснований для резкого пересмотра курсовых ориентиров нет.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН спрогнозировал, что курс доллара будет находиться в пределах 43,75-44,35 гривни.

Таким образом, 100 долларов в гривнях в Украине будут до 24 мая будут стоить 4375-4435 гривень, а 1000 евро в гривнях обойдутся украинцам в 43750-44350 гривень.

При этом, согласно прогнозу эксперта, курс евро в этот же период будет находиться в пределах 50,5-52,5 гривни в зависимости от ситуации на мировом рынке и динамики пары евро/доллар.

Таким образом, 100 евро в гривнях в Украине будут стоить 5050-5250 гривень, а 1000 евро в гривнях обойдутся украинцам в 50500-52500 гривень.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что в мае 2026 года валютный рынок Украины будет находиться под влиянием ряда внутренних и внешних факторов. Курс доллара ожидается в диапазоне 43,5–44,5 гривни, а евро будет находиться 49,5–52,5 гривни.

