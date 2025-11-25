Наличный доллар уже на этой неделе может вырасти до отметки 42,75-43 грн

Доллар в Украине до конца года может вырасти до 44-45 гривен из-за неопределенности по вопросам международной помощи и репарационного кредита.

Такой прогноз озвучил финансовый аналитик Андрей Шевчишин на своей Facebook-странице.

"Такой риск есть и он растет. Риск связан с полным переформатированием модели помощи (из-за мирного соглашения, отсутствия репарационного займа, потери США как партнера), которая идет на финансирование социальных расходов бюджета. Соответственно НБУ будет вынужден переходить к жесткой экономии резервов, и резкому снижению интервенций, что приведет к скачку курса, и не только доллара, но и евро", - написал эксперт.

Видео дня

По словам эксперта, давление на гривню продолжает расти - последняя неделя ноября, как правило, сопровождается ослаблением курса, что связано с отсутствием налоговых выплат, растущим спросом на валюту от бизнеса из-за нарастающего импорта и населения.

"К этому добавляем все накопленные риски, связанные с политическим кризисом, давлением США по мирному соглашению, риском изменения финансирования, и более жесткой позиции кредиторов и грантодателей. На мой взгляд, не стоит ожидать репарационного займа, что приведет к переформатированию расходов на последующие годы и дизайну денежной политики", - отметил Шевчишин.

Аналитик отметил, что наличный доллар уже на текущей неделе может "подскочить" до отметки 42,75-43 грн. Что касается наличного евро, то эксперт ожидает продолжения плавного ослабления. По его прогнозу, НБУ будет держать официальный курс около 48,5 грн за евро, а наличный будет находиться в диапазоне 48,75-49 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил на 25 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 42,37 гривни за доллар, что стало очередным историческим максимумом американской валюты в Украине.

При этом финансовый аналитик Алексей Козырев отметил, что на курс валют сейчас, в частности, влияют пик сезона распродаж и необходимость постоянно финансировать расходы на приобретение энергоносителей и электроэнергии.

Вас также могут заинтересовать новости: