Сколько будут стоить 100 долларов до 15 февраля: прогноз банкира

Эксперт считает, что нет оснований для существенного укрепления гривни.

На валютном рынке Украины наступает период осторожного равновесия, когда ключевой ценностью становится прогнозируемость. При этом нет оснований говорить о существенном укреплении гривни.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН рассказал, что даже в случае кратковременного профицита валюты рынок будет сдержанным.

Согласно его прогнозу, с 9 по 15 февраля курс доллара в Украине будет колебаться в пределах 42,75-43,5 гривни на межбанке и 42,5-43,75 гривни на наличном рынке.

Таким образом, 100 долларов в гривнях в это период будут стоить 4250-4375 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдутся украинцам с 42500-43750 гривень.

При этом банкир отметил, что курс евро в Украине до 15 февраля будет находиться в пределах 50-52 гривни на межбанке и 50-52 гривни на наличном рынке.

Таким образом, 100 евро в гривнях будут стоить 5000-5200 гривень, а 1000 евро в гривнях обойдутся в 50000-52000 гривень.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой сообщил, что в феврале главное внимание на валютном рынке может быть приковано к евро. На его динамику способны повлиять торговые споры между США и Европейским Союзом.

По его прогнозу, ожидаемые колебания курса доллара будут в пределах 42,6-43,5 грн, евро - 49-51,5 грн.

