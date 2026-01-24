Сколько стоят доллар и евро в Украине сегодня: курс валют в обменниках и банках 24 января

Эксперт предупредил украинцев о спекуляциях с валютой.

Курс доллара в Украине в субботу, 24 января, в большинстве обменников и работающих отделений банков будет находиться в пределах - прием от 42,80 до 43,20 гривни и продажа от 43,30 до 43,65 гривни, отметил аналитик Алексей Козырев.

При этом он отметил, что курс евро сегодня будет находиться в пределах - прием от 50,30 до 50,60 гривни и продажа от 50,80 до 51,15 гривни.

По его словам, за счет большого разброса котировок покупки и продажи как доллара, так и евро - обе валюты будут инструментом для спекуляций.

"Кроме этого, при низком уровне конкуренции между обменниками в том или ином регионе Украины ценники покупки/продажи доллара и евро могут отличаться еще на 5−10 копеек от указанных выше", - объяснил Козырев.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 26 января, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,14 гривни за доллар.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 50,65 гривни за один евро.

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 43,11/43,15 грн/долл., а евро - 50,63/50,67 грн/евро.

