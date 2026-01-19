Удачное ли сейчас время для покупки евро и долларов в Украине: ответ экспертов

Эксперты напомнили украинцам некоторые основные правила инвестирования.

Курсы доллара и евро в Украине с начала 2026 года растут на глазах. Эксперты в комментарии ТСН рассказали, в какой валюте лучше держать деньги в Украине.

Эксперта Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин предостерег от панических покупок валюты.

"Допустим, вы сейчас купили наличные доллары по среднему курсу 43,7 гривни. Даже если к концу года доллар будет стоить 47 гривень, доходность будет 7,5% годовых. Даже средняя доходность по гривневым депозитам в год около 11%, а по облигациям внутреннего государственного займа - 16% годовых", - объяснил эксперт.

Видео дня

При этом глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский советует ничего не делать с валютой до конца января.

"Есть правило: не покупать на восходящем тренде. Оно универсально и касается не только валюты, но и ценных бумаг, банковских металлов, жилья и т.п. Что касается продажи валюты, пока курс высок, это возможно в двух случаях: крайняя необходимость, например, покупка бензогенератора, зарядной станции или для инвестиции в ценные бумаги или банковские металлы, если сумма значительна, тысяча-полторы долларов или евро", - отметил специалист.

В свою очередь финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин солидарен с Забловским относительно покупки валюты. По его мнению, удешевление доллара и евро возможно уже в феврале, поэтому стоит подождать. В то же время он указал, что евро можно покупать для своих нужд, но не как инвестицию.

Курс валют в Украине - прогноз до 25 января

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что конец января на валютном рынке можно охарактеризовать как "усталую стабильность". После активного декабря и эмоционального начала года рынок постепенно переходит к более спокойному режиму, где ключевую роль играет сезонность.

По его словам, до 25 января курсы валют будут находиться в пределах 42,6-43,6 грн/долл. и 49-50,5 грн/евро на межбанке и 42,8-43,5 грн/долл. и 49-50,5 грн/евро на наличном рынке.

Вас также могут заинтересовать новости: