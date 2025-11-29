Тарас Котович привел доходность каждого варианта вложений сбережений.

В условиях нестабильной экономической ситуации и постоянного роста цен украинцы ищут способы не просто отложить какие-то средства на "черный день" или накопить на определенную цель, но и защитить сбережения от обесценивания. Ведь инфляция регулярно "съедает" покупательную способность национальной валюты.

Старший финансовый аналитик инвестгруппы ICU Тарас Котович в комментарии УНИАН подробно разобрал варианты, куда можно вложить 100 тысяч гривень, чтобы защитить их от обесценивания и возможно приумножить свои накопления.

"Если вы в течение года откладывали по 10 тыс. грн ежемесячно и до сих пор не определились, как именно их использовать, предлагаю ориентир относительно вариантов, которые стоит рассмотреть, и тех, которых желательно избегать. Ниже приведены четыре способа инвестировать эти сбережения без лишних осложнений и одновременно не ошибиться в выборе, ведь при более внимательном рассмотрении не все привлекательное действительно целесообразно. Речь идет о том, как лучше всего разместить эти средства на год, чтобы по крайней мере сохранить их покупательную способность", - рассказал Котович.

Поэтому, по словам аналитика, если человек имеет 100 тысяч гривень, эту сумму можно инвестировать, разместив ее на гривневом депозите, или же приобретя доллары или евро с опцией дальнейшего открытия депозита в выбранной валюте. Другой вариант - приобрести гривневые ОВГЗ. Валютные ОВГЗ сознательно не рассматриваются, поскольку для этого инструмента такой суммы недостаточно.

Теперь стоит определиться с условиями расчетов. В нашем примере средства инвестируются на один год и через год тратятся на покупки.

"Тратить мы будем гривну, поэтому учитываем прогнозируемое изменение курса гривны к иностранным валютам и инфляцию. По макропрогнозу ICU, если на момент покупки доллар стоит 42,4 грн, а через год при продаже - 44,5 грн, то девальвация составит около 5%. Прогнозируемая инфляция - 7%", - приводит расчеты старший финансовый аналитик ICU.

Для депозитов за основу берется индексная ставка UIRD (украинский индекс ставок по депозитам физических лиц) для годовых депозитов по состоянию на конец ноября 2025 года. Доход по депозитам облагается НДФЛ 18% и военным сбором 5%, тогда как доход по ОВГЗ налогообложению не подлежит.

Гривневый депозит в гривне

Ставка UIRD для гривны - 13,77% годовых. Соответственно, за год банк начислит 13 770 грн. Из них будут уплачены налоги: почти 2 479 грн НДФЛ и 689 грн военного сбора, то есть чистый доход составит неполные 10 623 грн.

"Уменьшаем этот доход на инфляцию и получаем, что покупательная способность наших средств уменьшится примерно на 7,7 тыс грн. Поэтому чистая прибыль, скорректированная на инфляцию, - около 2 861 грн", - объясняет Котович.

Долларовый депозит

Имея 100 тысяч гривень, можно купить примерно 2 359 долларов. По ставке 1,2% годовых (UIRD для долларового депозита на год), за год можно заработать 28,5 доллара, после уплаты налогов - 22 доллара. Поэтому после завершения депозита получим 2 381 долларов.

"Продав эту валюту в декабре 2026 года для предновогодних расходов, мы получим около 105 931 грн, то есть почти на 6 тыс грн больше, чем инвестировали. Но за это время цены в гривне выросли, и на наши 105 931 грн мы сможем приобрести товары, которые бы сегодня стоили 98,5 тыс грн. То есть мы даже потеряем 1,5 тыс. грн. Неожиданно, но...", - говорит аналитик.

Депозит в евро

В конце ноября 2025 года соотношение евро к доллару было примерно 1,16 или 49,2 грн за евро. Прогнозируемый курс евро к гривне в конце 2026 года - на уровне 51,64.

Соответственно, сейчас можно купить примерно 2 033 евро. При ставке 0,47% годовых (UIRD для депозитов в евро в год) прибыль составит 9,55 евро, после уплаты налогов - 7,36 евро. После окончания депозита на счету будут неполные 2 040 евро.

По словам Котовича, если следовать предположениям относительно курса на конец 2026 года, то, продав эту валюту, вкладчик получит 105 332 грн, то есть заработает 5,3 тыс. грн - примерно вдвое больше, чем на гривневом депозите, и немного меньше, чем на депозите в долларах.

"Но, опять же, мы сможем приобрести меньше товаров, чем до приобретения валюты и оформления депозита - то, на что мы бы потратили сегодня только 98 тыс грн, то есть потеряем чуть больше 2 тыс грн", - отмечает аналитик.

ОВГЗ

Выбирая для инвестиций ОВГЗ, следует учитывать, что каждый выпуск имеет свой срок обращения и дату погашения. То есть можно инвестировать только на те периоды, которые доступны среди действующих выпусков облигаций, а не на любой произвольный срок.

Для удобства сравнения Котович предложил взять условный выпуск ОВГЗ с погашением ровно через 12 месяцев с простой доходностью 16,35%, аналогично самым коротким облигациям, которые Минфин размещает на своих аукционах.

"Будем считать, что приобрели мы их в первый день обращения по номинальной стоимости, то есть 1 000 гривень - за облигацию. За год мы получим на каждую облигацию по две выплаты купонов в размере 81,75 грн или всего 16 350 грн, и будем иметь на счету после погашения ОВГЗ 116 350 грн. Поскольку здесь не имеем никаких налогов, высчитываем только потерю покупательной способности, и имеем чистый доход 8,2 тыс грн", - подсчитывает эксперт.

Таким образом, по словам аналитика, ОВГЗ - самый прибыльный вариант сбережения, по сравнению с гривневыми депозитами, благодаря более высоким ставкам и отсутствию налогообложения.

"Это также наиболее прогнозируемый и предсказуемый инструмент по сравнению с валютными депозитами, без лишних "если" относительно курса: гривна ослабнет сильнее прогноза или нет. Ведь даже при контролируемом ослаблении, как в прошлом году или в этом году, доход от процентов и курсовой разницы может не перекрыть инфляцию", - предупреждает Котович.

Если выбирать между депозитами, по словам эксперта, гривневый депозит обеспечит небольшой, но предсказуемый доход, даже с учетом инфляции. Зато валютные депозиты дают скорее условное спокойствие и ощущение защиты сбережений, а реальную выгоду приносят только в случае резкой девальвации. Поэтому судьба валютных депозитов будет зависеть от поведения валютного рынка. Если гривня резко ослабнет, что маловероятно, от валютных депозитов после конвертации можно получить значительно больше гривневых средств. Однако, ослабление гривны будет ускорять инфляцию.

"Финальный выбор зависит от вашего отношения к риску и ожиданий относительно изменения валютных курсов в течение периода инвестирования. Важно также решить, что для вас важнее: получить доступ к средствам только через год или иметь возможность вернуть их раньше без потерь", - резюмировал эксперт.

Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин посоветовал украинцам не спешить с повторным вложением всех средств в гривневые депозиты или облигации до конца ноября. Однако эксперт не советует и полностью переводить сбережения в доллары - если в декабре Украина согласует достаточный объем зарубежной финансовой помощи на 2026 год, то доллар не подорожает до 50 гривень и выше.

Глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский советует сохранить минимум 30% сбережений в гривнах. По его словам, гривневые сбережения должны обеспечивать не менее трех месяцев расходов домохозяйства, а все, что выше, сейчас можно переводить в валюту

