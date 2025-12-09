Продать доллар можно в среднем по курсу 41,90 грн, а евро - 48,80 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 9 декабря, остался на прежнем уровне и составляет 42,35 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,90 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня вырос на 3 копейки и составляет 49,38 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 48,80 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 42,35 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 42,25 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 49,40 грн/евро, а курс продажи - 49,25 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на 9 декабря официальный курс доллара к гривне на уровне 42,07 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабилась на 1 копейку.

По отношению к евро гривня также минимально ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 49,02 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 2 копейки.

В Украине на валютном рынке сохраняется давление на гривну. Курс доллара в ближайшее время может вырасти до 43 гривень, считает финансовый аналитик Андрей Шевчишин. По его словам, сезонно, с 10 декабря, гривня, как правило, начинает ослабляться к доллару. Это связано с усилением бюджетных выплат, авансовых платежей, повышением гривневой ликвидности, которая переходит в том числе в валюту.

