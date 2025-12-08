Курс гривни к евро установлен на уровне 49,02 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 9 декабря, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,07 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 1 копейку.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также минимально ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 49,02 гривныиза один евро, то есть гривня потеряла 2 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 42,13/42,16 грн/долл., а евро - 49,10/49,12 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 8 декабря подешевел на 10 копеек и составляет 42,25 гривни за доллар, а курс евро сегодня снизился на 18 копеек и составляет 49,37 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,65 гривни, а евро - по курсу 48,37 гривни за единицу иностранной валюты.

Финансовый аналитик и член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин после принятия закона о госбюджете порекомендовал воспользоваться окном возможностей и купить валюту. По его словам, в бюджете заложен курс доллара 45,7 грн, который на самом деле, может быть и больше. Поэтому нынешний курс доллара по 42,5 грн - это недорого.

Вас также могут заинтересовать новости: