Продать доллар можно в среднем по курсу 41,00 грн, а евро - 48,10 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 2 октября, снизился на 3 копейки - до 41,50 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,00 гривня за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 6 копеек и составляет 48,77 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,10 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,30 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,21 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,80 грн/евро, а курс продажи - 48,65 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 2 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,22 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 8 копеек.

По отношению к евро гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 48,37 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 7 копеек.

Доллар 1 октября упал до недельного минимума по отношению к основным валютам. По данным Reuters, это связано с приостановкой работы правительства США, что всколыхнуло рынки и грозит задержкой ключевых данных по занятости, которые считаются решающими для политики Федеральной резервной системы.

Вас также могут заинтересовать новости: