Аналитики прогнозируют нормализацию курса доллара за счет международной помощи и решения проблем с логистикой.

На повышение неофициального курса доллара в Украине влияют проблемы с экспортом, отмена правительственного ограничения цен на топливо и вероятность отказа от фиксированного курса еще до прекращения военного положения.

Об этом пишет Forbes.

Война вернула Украину к ситуации 2015 года, когда в финансовой системе действует одновременно три разных курсы валют: официальный, что остается зафиксированным, банковский и розничный. Последний растет уже не первую неделю, однако за последние несколько дней набрал сразу 3-4 гривны.

У банков нет дефицита наличных. Курс в банках, которым НБУ разрешил продавать наличную валюту только в середине апреля, по данным "Минфина" почти не меняется в течение последнего месяца – около 32,2 грн/$. Это - самое высокое возможное значение, поскольку Нацбанк не позволяет банкам устанавливать курсы, более чем на 10% превышающие официальный курс НБУ.

Другое существенное ограничение - банки могут продавать физическую валюту только в пределах суммы, которую они купили в течение дня. Вечером 20 мая НБУ объявил, что отменяет ограничения для отклонения курса в пределах 10% от официального.

Это должно смягчить проблему дефицита во всем наличном сегменте, включая легальные обменники и "черный" рынок. Именно там сейчас происходят наиболее активные наличные торги.

Эта часть валютного рынка особенно подвластна влиянию ажиотажных настроений. Финансовый аналитик Иван Угляница и заместитель директора по вопросам торговли ценными бумагами, Dragon Capital Сергей Фурса допускают, что текущему всплеску курса могло существенно способствовать заявление главы НБУ Кирилла Шевченко об отказе от фиксированного курса еще до прекращения военного положения.

Дополнительный ажиотаж могли добавить разговоры об отмене правительственного ограничения цен на топливо, говорит Угляница. "Возможно, это также толкает кэш-курс дальше, поскольку для покупки больших объемов топлива нужно больше валюты", – добавляет он.

Для возврата гибкого курсообразования НБУ будет ждать трех предпосылок: стабилизации экспортных поступлений, снижения неопределенности на военных фронтах и активизации финансового рынка, что позволит Нацбанку снова влиять на инфляцию через ключевую ставку.

Именно проблемы с экспортом создают предпосылки для периодических скачков курса, отмечает глава департамента макроисследований ICU Виталий Ваврищук. Однако ограничения, введенные Нацбанком, выталкивают девальвацию в небанковский рынок.

Основные источники спроса на нем – не только спекулянты и населения, но и "серые" импортеры, замечает собеседник в департаменте монетарной политики и экономического анализа НБУ, пожелавший сохранить анонимность. Последняя категория покупателей валюты работает несмотря на ограничения Нацбанка, благодаря "дыркам на таможне".

"Война создала общие предпосылки для хронического дефицита валюты, как на "белом" так и на "сером" рынках, – объясняет собеседник. - Только вот в "белом" секторе дефицит покрывает НБУ из резервов. В "сером" же возникает дефицит, что приводит к росту курса".

Предприниматели действительно не видят дефицита валюты, которая нужна для разрешенного импорта. Объем "серых" операций с валютой при этом растет вместе с общим оживлением экономической активности.

Импорт сейчас восстанавливается быстрее экспорта. "В апреле у нас отрицательное сальдо торговли товарами", – констатирует эксперт центра "CASE Украина" Евгений Дубогрыз, в прошлом заместитель директора департамента финансовой стабильности НБУ.

Ключевая причина дисбаланса - РФ до сих пор блокирует украинские порты. Через них до вторжения Украина экспортировала более 70% всех грузов на общую сумму около $47 млрд. Из-за блокады, по оценке вице-президента Киевской школы экономики Олега Нивьевского, экономика ежедневно теряет около $170 млн.

Николайчук из НБУ рассчитывает, что разрыв между экспортом и импортом постепенно будет уменьшаться за счет поиска альтернативных путей поставок и роста мировых цен на продукцию украинских экспортеров.

Другой фактор, который может стабилизировать ситуацию с курсом – международная помощь. В апреле Украина получила меньше вливаний от иностранных партнеров, чем в мае. Однако во второй половине мая и в июне объемы могут вырасти.

"Резервов достаточно, международная помощь на подходе. Логистика понемногу налаживается, – говорит собеседник в департаменте монетарной политики НБУ. - Так что причин для паники нет".

Как сообщалось, дальнейшее продолжение войны в Украине повлияет на отечественный валютный рынок эксперты рассматривают два возможных сценария: девальвация гривны или наоборот, ревальвация.

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