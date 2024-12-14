Владельцы обменников вынуждены подстраиваться под реалии военной жизни в Украине, отметил эксперт.

Высокая конкуренция на рынке валютообмена в Украине не позволит обменникам на выходных, 14-15 декабря, "разгуляться" по курсу. Как прогнозирует аналитик Алексей Козырев, финансисты не станут особо "качать" курс доллара.

Еще одной причиной, по которой ситуация будет стабильной, эксперт назвал снижение числа потенциальных покупателей валюты среди рядовых граждан в нынешний период.

"У них просто существенно сокращается объем гривны, которую они могут позволить себе потратить на покупку наличной валюты, - объяснил аналитик. - При этом немногочисленные крупные и платежеспособные клиенты как бы уже давно все "разобраны и разбалованы" оптовыми сетями обменников".

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По его прогнозу, основная конкурентная борьба между розничными обменниками уже перешла в сегмент средних клиентов (от 500 до 3 000 долларов в эквиваленте разовых операций обмена валюты) и даже небольших (от 100 до 500 долларов или евро).

"А для этих категорий клиентов разница в 3-5 копеек на долларе или евро достаточно принципиальная, и они не готовы что-либо "переплачивать" обменникам", - добавил Козырев.

В связи с этим владельцы обменников вынуждены подстраиваться под реалии военной жизни в Украине и бороться за каждого клиента, уверен аналитик.

Курс доллара в Украине - прогноз на неделю до 22 декабря

Напомним, в комментарии УНИАН начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой заявил, что общая ситуация на валютном рынке будет оставаться в меру прогнозируемой и защищенной от любых негативных явлений, несмотря на значительное давление внешних обстоятельств, прежде всего связанных с ходом войны, ситуацией в энергосистеме.

По его прогнозу, показатели валютного рынка с 16 по 22 декабря будут следующими: коридоры валютных изменений: 41,4-41,8 грн/долл. и 43,5-45 грн/евро (на межбанке) и 41,5-42 грн/долл. и 45-47,5 грн/евро (на наличном рынке).

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