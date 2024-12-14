Финансисты проработают в формате "с оборота", отметил аналитик.

Курс доллара в Украине в субботу, 14 декабря, в большинстве обменников финкомпаний и работающих в выходные отделений банков будет находиться в пределах коридора: прием - от 41,25 до 41,65 грн/долл., продажа - от 41,70 до 42,05 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Курс евро, по его прогнозу, будет колебаться в пределах коридора: прием - от 43,20 до 43,90 грн/евро, продажа - от 44,00 до 44,50 грн/долл.

"Несмотря на высокий уровень конкуренции между обменниками, о чем написано выше, владельцам обменников также нет смысла сейчас и особо снижать свои ценники продажи валюты. Ведь спрос на нее со стороны населения продолжает превышать объемы сдачи валюты гражданами", - отметил эксперт.

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В связи с этим, как добавил Козырев, финансисты проработают в формате "с оборота" с уже относительно стандартным уровнем спреда между покупкой и продажей валюты в пределах от 20 до 25 копеек по доллару и от 20 до 30 копеек по евро.

Курс доллара в Украине на 16 декабря

Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 16 декабря, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,61 грн/долл. Таким образом, гривня укрепилась на 5 копеек.

А официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 43,74 гривен за один евро, то есть гривня потеряла 4 копейки.

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