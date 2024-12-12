Ежедневные курсовые изменения на рынке будут разнонаправленными и в целом незначительными.

Общая ситуация на валютном рынке будет оставаться в меру прогнозируемой и защищенной от любых негативных явлений, несмотря на значительное давление внешних обстоятельств, прежде всего связанных с ходом войны, ситуацией в энергосистеме. Об этом в комментарии УНИАН рассказал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

Он отметил, что новые крупные транши международной финансовой помощи могут покрыть пробелы в бюджете страны, а это в свою очередь положительно повлияет на "мощь" гривны.

"К тому же международные валютные резервы Украины в начале декабря составили $40 млрд, что повлияет на вариативность поведения регулятора, который может при необходимости увеличивать объемы валютных интервенций", - подчеркнул банкир.

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Лесовой считает, что наличный рынок будет реагировать на ситуацию на межбанке, то есть подстраивать курсы под безналичные, что может стать залогом прогнозируемости рынка. Он отметил, что на наличном рынке, как и в течение нескольких последних недель, может наблюдаться баланс между покупателями и продавцами, что станет своеобразным предохранителем для значительных курсовых колебаний. Эксперт сказал:

"Иначе говоря, на следующей неделе ситуация на валютном рынке будет оставаться вменяемой, а ежедневные курсовые изменения будут разнонаправленными и в целом незначительными".

Основные же показатели валютного рынка с 16 по 22 декабря, по прогнозу Лесового, будут следующими:

коридоры валютных изменений: 41,4-41,8 грн/долл. и 43,5-45 грн/евро (на межбанке) и 41,5-42 грн/долл. и 45-47,5 грн/евро (на наличном рынке);

ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,05-0,15 грн, в банках - до 0,1-0,2 грн, в обменных пунктах - до 0,3 грн;

средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: в зависимости от валюты до 0,3-0,5 грн;

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.

"Таким образом, несмотря на возможное внешнее напряжение, ситуация на валютном рынке будет оставаться вменяемой: курсовые изменения вряд ли кого-то шокируют. Валютный рынок максимально защищен от негативных явлений, связанных с резким изменением курсовых показателей", - резюмировал банкир.

Курс доллара - последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 12 декабря, вырос на 9 копеек и в среднем составляет 41,99 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,50 грн за доллар. Средний курс евро к гривне сегодня не изменился и составляет 44,30 грн за евро, а продать европейскую валюту можно по курсу 43,65 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 12 декабря, не изменился и составляет 41,85 грн за доллар. Курс евро в банке сегодня не менялся и составляет 44,35 грн за евро.

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