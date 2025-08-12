Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,67 грн, а евро - 48,54 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 12 августа, подешевел на 5 копеек и составляет 41,60 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 15 копеек и составляет 48,60 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,00 гривня, а евро - по курсу 47,60 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" во вторник не изменился и составляет 41,67 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 12 августа, подешевел на 24 копейки - до 48,54 гривни.

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил на 12 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 41,45 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта ослабилась на 6 копеек.

По отношению к евро гривна также усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 48,20 гривни за один евро, то есть гривня снизилась на 1 копейку.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня подешевел на 3 копейки - до 41,70 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,20 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 5 копеек и составляет 48,65 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 47,90 гривни за евро.

