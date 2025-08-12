Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 12 августа, подешевел на 3 копейки - до 41,70 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,20 гривни за доллар.
Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 5 копеек и составляет 48,65 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 47,90 гривни за евро.
Курс валют в обменниках на сегодня
В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,45 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,37 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,40 грн/евро, а курс продажи - 48,20 грн/евро.
Курс биткоина к доллару
Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро вторника, 12 августа, составляет 118 895 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 4 943 590 грн.
Курс валют в Украине - последние новости
Национальный банк Украины установил на 12 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 41,45 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта ослабла на 6 копеек.
По отношению к евро гривна также усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 48,20 гривни за один евро, то есть гривня снизилась на 1 копейку.