Продать доллар можно в среднем по курсу 41,20 грн, евро - 47,90 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 12 августа, подешевел на 3 копейки - до 41,70 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,20 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 5 копеек и составляет 48,65 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 47,90 гривни за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,45 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,37 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,40 грн/евро, а курс продажи - 48,20 грн/евро.

Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро вторника, 12 августа, составляет 118 895 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 4 943 590 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 12 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 41,45 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта ослабла на 6 копеек.

По отношению к евро гривна также усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 48,20 гривни за один евро, то есть гривня снизилась на 1 копейку.

