'ПриватБанк' обновил курс валют: сколько стоят доллар и евро в понедельник

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,49 грн, а евро - 48,78 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 8 сентября, подешевел на 5 копеек и составляет 41,45 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал сразу на 25 копеек и составляет 48,80 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,85 гривни, а евро - по курсу 47,80 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в понедельник остался на прежнем уровне и составляет 41,49 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 8 сентября, вырос на 24 копейки - до 48,5784 гривни.

Нацбанк установил на 8 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,22 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта укрепилась на 13 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, несколько ослабила позиции. Официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 48,16 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 3 копейки.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня снизился на 7 копеек - до 41,53 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно по среднему курсу 41,10 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 12 копеек и составляет 48,65 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,00 гривень за евро.

