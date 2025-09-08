Продать доллар можно в среднем по курсу 41,10 грн, а евро - 48,00 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 8 сентября, снизился на 7 копеек - до 41,53 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,10 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 12 копеек и составляет 48,65 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,00 гривень за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,30 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,22 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,50 грн/евро, а курс продажи - 48,34 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на 8 сентября официальный курс доллара к гривнена уровне 41,22 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта укрепилась на 13 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, несколько ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 48,16 гривни за один евро, то есть гривна потеряла 3 копейки.

Средний курс доллара, который закладывают в бюджеты на 2026 год руководители членских компаний Европейской Бизнес Ассоциации, составляет 46 гривень за доллар. Для сравнения, в 2025 году бизнесы закладывали 44 грн/долл., а в 2024 году - 41 грн/долл.

