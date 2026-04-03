'ПриватБанк' снизил цену евро: свежий курс валют на 3 марта

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 3 апреля, снизился на 5 копеек и составляет 44,05 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 25 копеек и составляет 50,85 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 43,45 гривни, а евро – по курсу 49,85 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по карте в "ПриватБанке" в пятницу не изменился и составляет 44,05 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня также остался неизменным и составляет 51,02 гривни.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

НБУ установил на 3 апреля официальный курс доллара к гривне на уровне 43,81 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 3 копейки. По отношению к евро гривня, в свою очередь, укрепила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 50,46 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта выросла сразу на 36 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня не изменился и составляет 44,05 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,50 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 23 копейки и составляет 50,90 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,30 гривни за евро.

