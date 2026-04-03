В Украине в конце недели евро подешевел: курс валют в обменниках и банках

Продать доллар можно в среднем по курсу 43,50 грн, а евро – 50,30 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 3 апреля, не изменился и составляет 44,05 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,50 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 23 копейки и составляет 50,90 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,30 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 43,70 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,59 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 50,70 грн/евро, а курс продажи – 50,49 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на 3 апреля официальный курс доллара к гривне на уровне 43,81 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 3 копейки.

По отношению к евро гривня, в свою очередь, укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 50,46 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта выросла сразу на 36 копеек.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что с 6 по 12 апреля курс валют в Украине будет находиться в пределах 43,7–44,25 грн/долл. и 49,5-52 грн/евро (на межбанке) и 43,5-44,5 грн/долл. и 50,5-52 грн/евро (на наличном рынке).

