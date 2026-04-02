Доллар вырос, а евро упал: официальный курс валют на 3 апреля

Национальный банк Украины установил на пятницу, 3 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,81 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 3 копейки.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 50,46 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта выросла сразу на 36 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,82/43,85 грн/долл., а единая европейская валюта – 50,47/50,50 грн/евро.

Курс доллара к гривне в банках Украины 2 апреля снизился на 7 копеек и составил 44,05 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 43,50 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне подорожал на 23 копейки и составлял 51,13 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 50,43 гривни за евро.

В то же время курс доллара к гривне в "ПриватБанке" остался на прежнем уровне и составлял 44,10 гривни за доллар, а курс евро вырос на 30 копеек и составлял 51,10 гривни за евро. Продать американскую валюту можно было по курсу 43,50 гривни, а евро – по курсу 50,10 гривни за единицу иностранной валюты.

