Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,67 грн, а евро - 48,54 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 21 августа, снизился на 5 копеек и составляет 41,50 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 15 копеек и составляет 48,45 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,90 гривни, а евро - по курсу 47,45 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в четверг не изменился и составляет 41,67 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 21 августа, также остался неизменным - 48,54 гривни.

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил на 21 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 41,38 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта ослабла на 2 копейки.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 48,17 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 15 копеек.

В свою очередь агентство Reuters сообщило, что курс доллара США сегодня начал снижаться после достижения недельного максимума. Азиатские фондовые рынки в целом демонстрировали смешанную динамику, поскольку инвесторы готовятся к новостям, которые могут повлиять на рынок.

