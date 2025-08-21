Трейдеры жаждут подсказок о том, снизит ли ФРС США ставки в сентябре.

Курс доллара США в четверг, 21 августа, начал снижаться после достижения недельного максимума. Азиатские фондовые рынки в целом демонстрировали смешанную динамику, поскольку инвесторы готовятся к новостям, которые могут повлиять на рынок.

Агентство Reuters пишет, что японский Nikkei упал на 0,6%, еще больше отступив от рекорда, достигнутого во вторник, 19 августа.

Несмотря на ночную распродажу на Уолл-стрит, вызванную падением акций технологических компаний, японские производители микросхем показали смешанные результаты: Advantest вырос на 3%, а Tokyo Electron упал на 2%. Южнокорейский KOSPI подскочил на 0,9% после падения до шестинедельного минимума накануне. Австралийский индекс вырос на 0,6% и вновь достиг исторического максимума.

Фьючерсы на акции США показали снижение: фьючерсы на Nasdaq упали на 0,2%, а фьючерсы на S&P 500 - на 0,1%. За ночь индекс Nasdaq Composite снизился на 0,7%, а индекс S&P 500 - на 0,2%.

В настоящее время трейдеры оценивают вероятность снижения ставки Федеральной резервной системы США на 0,25 процентного пункта 17 сентября примерно в 80% и учитывают в ценах общее смягчение на 52 базисных пункта до конца года.

На этом фоне доходность 10-летних казначейских облигаций США осталась стабильной на уровне 4,2965% на последней сессии. При этом доходность японских государственных облигаций немного выросла, а доходность 20-летних облигаций поднялась до 2,655% впервые с конца 1999 года.

Курс доллара практически не изменился и составил 147,41 иены. Курс евро и фунта стерлингов остался неизменным на уровне 1,1647 и 1,3458 доллара соответственно.

Биткойн продолжил восстанавливаться после достижения в среду 2,5-недельного минимума в 112 386,93 доллара, поднявшись до уровня около 114 690 долларов.

Золото немного подешевело до 3342 долларов за унцию.

Национальный банк Украины установил на 21 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 41,38 гривни за доллар. При этом официальный курс европейской валюты установлен на уровне 48,17 гривни за один евро.

В то же время на межбанке котировки гривни к доллару установились на уровне 41,29/41,32 грн/долл., а евро - 48,15/48,18 грн/евро.

