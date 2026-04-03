Нацбанк укрепил гривню: официальный курс валют на понедельник

Курс гривни к евро установлен на уровне 50,31 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 6 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,65 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 16 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 50,31 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта выросла на 15 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 43,57/43,62 грн/долл., а единая европейская валюта – 50,21/50,26 грн/евро.

В обменных пунктах Украины средний курс доллара в пятницу, 3 апреля, составлял 43,70 гривни, а продать доллар можно было по курсу 43,59 гривни. При этом курс евро составлял 50,70 гривни за единицу европейской валюты, а курс продажи – 50,49 гривни за евро.

В то же время курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в этот день снизился на 5 копеек и составлял 44,05 гривни за доллар, а курс евро подешевел на 25 копеек и составлял 50,85 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 43,45 гривни, а евро – по курсу 49,85 гривни за единицу иностранной валюты.

