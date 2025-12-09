В 'ПриватБанке' подорожал доллар: актуальный курс валют на вторник

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 42,37 грн, а евро - 49,51 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 9 декабря, подорожал на 5 копеек и составляет 42,30 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос на 3 копейки и составляет 49,40 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,70 гривни, а евро - по курсу 48,40 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" во вторник не изменился и составляет 42,37 гривни. Курс евро при оплате картой 9 декабря также остался неизменным и составляет 49,51 гривни.

Курс валют в Украине - последние новости

Нацбанк установил на 9 декабря официальный курс доллара к гривне на уровне 42,07 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабилась на 1 копейку.

По отношению к евро гривня также минимально ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 49,02 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 2 копейки.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня остался на прежнем уровне и составляет 42,35 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,90 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня вырос на 3 копейки и составляет 49,38 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 48,80 гривни за евро.

