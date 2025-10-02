Курс гривни к евро установлен на уровне 48,50 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 3 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,28 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабилась на 6 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 48,50 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 13 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,16/41,19 грн/долл., а евро - 48,43/48,46 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 2 октября вырос на 5 копеек и составляет 41,40 гривни за доллар, а курс евро подорожал также на 5 копеек и составляет 48,75 гривни за евро. Пр этом продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,80 гривни, а евро - по курсу 47,75 гривни за единицу иностранной валюты.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что в Украине с 6 по 12 октября ожидается спокойная ситуация на валютном рынке. На следующей неделе курс доллара будет оставаться в пределах 41-41,5 грн/долл., а курс евро - 48-49,5 грн/евро.

