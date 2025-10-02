'ПриватБанк' повысил цены на валюту: какой курс доллара сегодня

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,49 грн, а евро - 48,78 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 2 октября, вырос на 5 копеек и составляет 41,40 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал также на 5 копеек и составляет 48,75 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,80 гривни, а евро - по курсу 47,75 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в четверг остался на прежнем уровне и составляет 41,49 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 2 октября, также не изменился и составляет 48,78 гривни.

Нацбанк установил на 2 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,22 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабилась на 8 копеек.

По отношению к евро гривня также ослабила позиции. Официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 48,37 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 7 копеек.

Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов отметил, что причин для того, чтобы курс евро в Украине неожиданно подался вверх, почти нулевые. По его словам, курс евро по-прежнему формируется на соотношении пары доллар/евро на мировых рынках и соответствующей коррекции в паре гривня/доллар, и уже достаточно длительное время соотношение этих мировых валют находится в пределах 1,15-1,18.

