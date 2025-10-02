Банкир отметил, что украинский рынок будет реагировать на изменения в паре пары доллар/евро.

В Украине с 6 по 12 октября ожидается спокойная ситуация на валютном рынке. Режим управляемой гибкости Национального банка работает как предохранитель от резких курсовых колебаний, что позволяет регулятору сохранять рынок предсказуемым и стабильным.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

Он отметил, что в пользу гривны работает снижение инфляции, которая с июня по сентябрь уменьшилась почти на 4% в годовом измерении. Кроме того, дополнительную поддержку обеспечивает высокий сезон, когда цены на продукты традиционно снижаются. Это создает позитивный фон не только для потребителей, но и для финансового сектора.

Также банкир указал, что важным сигналом стало решение НБУ сохранить учетную ставку на уровне 15,5%, что свидетельствует о стремлении регулятора поддержать финансовую систему в равновесии, удержать инфляционные ожидания и укрепить доверие бизнеса и населения.

Вместе с тем, он напомнил, что в октябре традиционно растет активность на рынке из-за завершения квартала и подготовку компаний к налоговым расчетам. Этот фактор может кратковременно повышать спрос на валюту, но он не имеет фундаментальных рисков для стабильности.

В то же время остаются и внешние риски, способные повлиять на валютный рынок:

непредсказуемые события на фронте;

возможные перебои в международной помощи Украине;

угроза ракетных и дроновых атак на энергетическую инфраструктуру, которые традиционно усиливаются осенью.

Кроме того, динамика пары доллар/евро на мировых рынках может сказаться на украинском курсе.

"Если евро будет усиливать позиции против доллара, то украинский рынок отреагирует ростом курса евро быстрее, чем изменением стоимости доллара", - пояснил эксперт.

По прогнозам, на следующей неделе курс доллара будет оставаться в пределах 41-41,5 грн/долл., а курс евро - 48-49,5 грн/евро. Эти ориентиры остаются актуальными до тех пор, пока не произойдут существенные изменения в экономической или безопасностной ситуации.

Основные выразители валютного рынка с 6 по 12 октября:

коридоры валютных изменений: 41-41,5 грн/долл. и 48-49 грн/евро (на межбанке) и 41-41,5 грн/долл. и 48-49,5 грн/евро (на наличном рынке);

ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,05-0,15 грн, в банках - до 0,1-0,2 грн, в обменных пунктах - до 0,3 грн.

средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: 0,1-0,15 грн;

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.

"На следующей неделе валютный рынок будет оставаться стабильным. Поддержка гривны базируется на управляемой гибкости НБУ, низкой инфляции и сохранении учетной ставки", - резюмировал Лесовой.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что валютный рынок Украины в октябре окажется под влиянием многих факторов. И хотя внутренняя экономическая политика важна, но ключевые решения будут формироваться далеко за пределами Украины.

По его прогнозу, доллар в следующем месяце будет колебаться в рамках 41,2-42,2 гривны, а евро - 47,5-49,5 гривны при мировом соотношении доллара к евро на уровне 1,13-1,25.

