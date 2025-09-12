Продать доллар можно в среднем по курсу 41,10 грн, евро - 48,10 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 12 сентября, вырос на 8 копеек - до 41,58 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,10 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 18 копеек и составляет 48,83 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,10 гривни за евро.

Сколько стоит сегодня доллар в обменниках

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,32 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,25 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,61 грн/евро, а курс продажи - 48,43 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на 12 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,31 гривны за доллар, таким образом, украинская валюта ослабилась на 10 копеек.

По отношению к евро гривня также несколько ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 48,27 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 3 копейки.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что с 15 по 21 сентября коридоры валютных изменений составят 41,15-41,6 грн/долл. и 47,5-49 грн/евро на межбанке и 41,15-41,50 грн/долл. и 47,5-49 грн/евро на наличном рынке. По его словам, общая экономическая ситуация позволяет рассчитывать на более крепкую гривну.

