'ПриватБанк' поднял цену доллара: актуальный курс валют 12 сентября

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,67 грн, а евро - 48,78 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 12 сентября, подорожал на 5 копеек и составляет 41,55 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня не изменился и составляет 48,65 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,95 гривни, а евро - по курсу 47,65 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в пятницу подорожал на 18 копеек и составляет 41,67 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 12 сентября, остался неизменным - 48,78 гривни.

Нацбанк установил на 12 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,31 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта ослабилась на 10 копеек.

По отношению к евро гривня также несколько ослабила позиции. Официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 48,27 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 3 копейки.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня вырос на 8 копеек - до 41,58 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно по среднему курсу 41,10 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне подорожал на 18 копеек и составляет 48,83 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно по курсу 48,10 гривни за евро.

