Курс гривны к евро установлен на уровне 48,98 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 17 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,04 гривны за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 2 копейки, по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривна, в свою очередь, ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 48,98 гривны за один евро, то есть гривна потеряла 10 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 42,04/42,07 грн/долл., а евро - 48,99/49,00 грн/евро.

Курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 14 ноября, вырос на 2 копейки и составляет 42,25 гривны за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,80 гривны за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 15 копеек и составляет 49,20 гривны за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 48,60 гривны за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 14 ноября, снизился на 3 копейки и составляет 42,20 гривны за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 15 копеек и составляет 49,20 гривны за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,60 гривны, а евро - по курсу 48,20 гривны за единицу иностранной валюты.

