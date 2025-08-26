Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 26 августа, подорожал на 5 копеек - до 41,67 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,15 гривни за доллар.
Средний курс евро к гривне сегодня вырос сразу на 28 копейки и составляет 48,78 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,10 гривни за евро.
Курс валют в обменниках на сегодня
В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,38 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,30 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,40 грн/евро, а курс продажи - 48,15 грн/евро.
Курс биткоина к доллару
Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро вторника, 26 августа, составляет 110 014 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 4 579 300 грн.
Курс валют в Украине - последние новости
Национальный банк Украины установил на 26 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 41,43 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта ослабла на 15 копеек.
По отношению к евро гривна также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 48,47 гривни за один евро, то есть гривня потеряла сразу 56 копеек.