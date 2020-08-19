The Guardian: Кризис через COVID-19 хуже, чем в 2008 году, а миру угрожает голод

Президент Всемирного банка отметил угрозы и проблемы, которые создала пандемия коронавируса.

Глава Всемирного Банка призвал создать более амбициозный план по ослаблению долговой нагрузки для бедных стран. При этом он подчеркнул, что рецессия, связанная с COVID-19, перерастает в депрессию в тех частях мира, которые оказались в затруднительном положении.

В интервью The Guardian Дэвид Малпасс заговорил о перспективе первого систематического списания долгов с 2005 года. По его словам, свежие данные Всемирного Банка, которые будут опубликованы в следующем месяце, свидетельствуют, что дополнительные 100 миллионов людей оказались за чертой бедности из-за кризиса.

Читайте такжеForeign Policy: Время "вытрясты" деньги из оффшоров, чтоб смягчить ущерб от Пандемия Экономические последствия пандемии COVID-19 хуже всего ударили по бедным странам. По мнению Малпасса, долговой кризис обостряется. А это значит, что нужно нечто большее, чем просто отсрочка выплат, которую в этом году богатые страны предложили бедным.

"Нынешний кризис хуже, чем тот, который состоялся в 2008 году. А для Латинской Америки он хуже, чем долговой кризис 1980-х годов. (...) Неотложная проблема - это бедность. Есть люди, которые на пределе. За последние 20 лет мы достигли прогресса. Целые популяции выходили из состояния глубокой бедности. На фоне продолжающегося экономического кризиса люди рискуют снова упасть в глубокую бедность", - сказал президент Всемирного Банка.

Он также указал на то, что нынешний кризис, возникший из-за COVID-19, обострил неравенство.

"Меры стимулирования в развитых странах были сосредоточены на этих же развитых странах. Таким образом большая проблема неравенства стала еще хуже. В развивающихся странах рецессия гораздо хуже, чем в развитых", - пояснил он.

Читайте такжеГосстат рассказал, сколько украинцев зарабатывают $ 1 тысячу в месяц Малпасс также добавил, что проблема с долгами усилилась потому, что на фоне падения ВВП бедных стран их задолженность осталась без изменений. Президент Всемирного банка сказал, что одобряет решение стран G7 продолжить "долговые каникулы" до конца 2021 года. Но он подчеркнул, что нужны более радикальные подходы.

Малпасс добавил, что условия, на которых страны берут в долг, должны быть более прозрачными. Кроме того важно, чтобы появились соглашения об ослаблении долговой нагрузки при участии кредиторов, которые до сих пор не принимали участия в таких мероприятиях. Это касается частных инвесторов и китайского Банка развития.

"Существует риск, что частные инвесторы получают выплаты в полной мере за счет сбережений, которые были получены от официальных кредиторов. Это не честно по отношению к налогоплательщикам тех стран, которые оказывают помощь в развитии других. А также означает, что у бедных стран не накапливается ресурса для борьбы с гуманитарными кризисами", - пояснил президент Всемирного Банка.

Читайте такжеКаждый шестой молодой человек в мире потерял работу из-за коронавируса Он добавил, что его организация мобилизовала 160 миллиардов долларов для займов и грантов, которые должны смягчить нынешнее давление на системы здравоохранения. Эти деньги также пойдут на ослабление давления, возникшего из-за закрытия школ из-за карантина, потерю доходов у людей, работающих «в тени» и на преодоление угрозы начала голода. Полная стоимость улучшения инфраструктуры развивающихся стран, развития их систем здравоохранения и образования, а также отказа бедных стран от ископаемого топлива будет составлять триллионы долларов.

"В некоторых странах рецессия переросла в депрессию. Это самый большой кризис за многие десятилетия. Но я очень оптимистично жду, что люди будут работать вместе и найдут выход", - сказал Малпасс.

Президент Всемирного банка также добавил, что перспектива начала голода "очень тревожит". Он указал на рост угрозы для продовольственной безопасности в течение года. Хорошие урожаи и импорт продуктов сдерживают угрозу начала голода.

"Пока проблем с нехваткой продуктов нет. Но если ситуация будет такой же и в дальнейшем, они появятся", - сказал Малпасс.

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Перевод: Лесь Дымань