Инфляция в Украине набирает обороты: какие товары и услуги подорожали больше всего

Одежда и обувь в Украине за год подорожали на 12%.

Инфляция в Украине на потребительском рынке в марте 2026 года ускорилась до 1,7% (против 1% в предыдущем месяце). В годовом выражении потребительская инфляция составила 7,9%, говорится на портале Государственной службы статистики.

Так, в марте цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,3%. Больше всего (на 7,7%) подорожали яйца.

На 0,8–4,8% выросли цены на продукты переработки зерновых, подсолнечное масло, фрукты, хлеб, рыбу и продукты из рыбы, говядину, овощи, безалкогольные напитки, сало. В то же время на 0,1–1% снизились цены на сахар, макаронные изделия, рис, свинину, мясо птицы, масло.

Отмечается, что цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,1%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,3%.

Также подорожали одежда и обувь. Одежда подорожала на 12%, а обувь – на 11,8%.

Кроме того, цены на транспорт выросли на 6,4%. Главным образом, из-за подорожания топлива и смазочных материалов (на 13,2%) и проезда в железнодорожном и автомобильном пассажирском транспорте – на 8,2% и 6% соответственно.

В сфере связи цены выросли на 2,5%. В частности, тарифы на мобильную связь увеличились на 3,8%.

