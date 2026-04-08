Одежда подорожает: производители назвали основные причины роста цен

В Украине дорожает одежда – производители фиксируют существенный рост себестоимости, который уже начинает отражаться на ценах для потребителей. Главная причина – подорожание сырья, энергии и логистики на фоне глобальных и внутренних факторов, говорится в статье УНИАН.

Президент-председатель правления ассоциации "Укрлегпром" Татьяна Изовит отмечает, что прямого влияния иранского кризиса на украинское производство нет, однако опосредованный эффект достаточно ощутим. По ее словам, более 90% сырья для легкой промышленности Украина импортирует, что делает отрасль критически зависимой от внешних рынков.

"Мы зависим от импорта сырья. Из 2219 предприятий у нас лишь несколько десятков, которые производят ткани, трикотажные полотна, нетканые материалы и обрабатывают кожу. Они, к сожалению, не могут покрыть весь спрос. Среди материалов для таких производителей главная составляющая – это химические компоненты. Это отделка, окраска. Вся эта составляющая импортная… Конечно, плюс логистика", – говорит Изовит.

Видео дня

Ключевую роль в подорожании играют синтетические материалы, которые составляют основу масс-маркета. Они производятся из продуктов нефтепереработки, поэтому напрямую зависят от цен на нефть и газ. На фоне напряженности на Ближнем Востоке поставщики из Китая, Индии и Турции уже в марте повысили цены, из-за чего себестоимость тканей выросла на 15–20%.

Дополнительное давление создает рост тарифов и затрат внутри страны. С начала года электроэнергия подорожала на 30–40%, а горюче-смазочные материалы – до 44% по сравнению с декабрем 2025 года. Также выросли расходы на водоснабжение, газ и другие коммунальные услуги, которые критичны для производства.

Влияет и валютный фактор: из-за импорта сырья изменения курса добавили около 3,8% к себестоимости продукции. Еще около 8% составляет рост затрат на оплату труда.

В итоге, по оценкам Изовит, по состоянию на конец марта себестоимость производства одежды в Украине выросла как минимум на 15%, и эта цифра остается динамичной.

В свою очередь, генеральный директор Arber Fashion Group Юрий Шпирт добавляет, что расходы на энергетику с учетом использования генераторов фактически удвоились. Отрасль также сталкивается с дефицитом рабочей силы, что подталкивает зарплаты вверх, и рисками потерь из-за обстрелов.

"Наблюдается дефицит рабочей силы, что приводит к росту заработных плат. А также сохраняются риски убытков в результате обстрелов. Эти факторы влияют на себестоимость больше, чем колебания валютного курса в пределах 5–10%", – сказал Шпирт.

По его словам, импортеры одежды повышают цены в соответствии с валютными колебаниями и затратами, тогда как украинские производители больше зависят от внутренних факторов – энергетики, логистики и организации производства.

Цены в Украине - последние новости

Инфляция на потребительском рынке в Украине в феврале ускорилась: в годовом выражении она составила 7,6%, что стало первым повышением с мая 2025 года. При этом за месяц, по сравнению с январем 2026 года, одежда и обувь подешевели на 2,7%, в частности, одежда – на 3%, а обувь – на 2,2%.

Средние цены на топливо в Украине, несмотря на обвал цен на нефть и снижение котировок газойля, 8 апреля продолжили рост. Наиболее существенно снова подорожало дизельное топливо.

Вас также могут заинтересовать новости: