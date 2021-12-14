Мошенники пытались выманить у клиентки "Привата" 20 тысяч гривен и почти убедили ее положить деньги им на счет.

Клиентка "ПриватБанка" Анна Медведева чуть не стала жертвой мошенников, которые в телефонном режиме уговаривали ее пополнить их счет с целью "идентификации".

Свою историю она рассказала на страничке в Facebook.

Читайте также"Не самое честное поведение": клиент обвинил "Приват" в мошенничестве, в банке ответилиПо словам Анны, мошенники начали разговоры с ней за две недели до того, как планировали обманом выманить у нее деньги.

Началось с телефонного звонка от якобы начальника службы безопасности "ПриватБанка". Анна обратила внимание на хорошо поставленную речь собеседника, грамотное использование формулировок, уверенное владение всей необходимой для схемы информацией (адреса терминалов и банкоматов, личная информация клиента и т.д.).

По озвученной "сотрудником банка" легенде, клиентка должна была пройти идентификацию. Это можно было сделать путем совершения каких-либо манипуляций с физической картой и банкоматом в течение ограниченного количества времени. В противном случае — блокировка счетов на 17 дней с начислением штрафа.

Анна проигнорировала такое предупреждение и через 2 недели звонок повторился. На этот раз якобы работник службы безопасности "ПриватБанка" упрекал клиентку, поскольку она не последовала инструкциям, и угрожал серьезными последствиями.

"Сказал, что если не пройду идентификацию, мои счета будут заблокированы на 17 дней, на каждую карту будет наложен штраф в 452 гривны, а для разблокировки мне нужно будет обратиться в главный офис службы безопасности "Привата" в Днепре лично. И адрес в Днепре назвал", — вспоминает Медведева.

Тогда мошенник предложил запуганной клиентке банка пройти идентификацию в телефонном режиме.

Мошенник владел ФИО Анны и информацией о том, какими банковскими продуктами она пользовалась. Перечислил все открытые ею карты и попросил назвать приблизительные остатки на счетах и время последних транзакций.

Получив информацию, по случайности - некорректную, собеседник переключил Анну на другого "оператора". Организация разговора, акцентирует женщина, была очень правдоподобной.

"Он меня поблагодарил и сказал, что переключит на менеджера по идентификации. И реально, блин, переключил. Музычка поиграла, голос другой со мной начал разговаривать. Сказал, что я указала неправильные данные при телефонной идентификации, и теперь мне таки придется идти к банкомату совать в него карты", - рассказывает она.

Угрожая якобы постановлением правительства и повторяя легенду о блокировке счетов, собеседник уговорил клиентку отправиться к определенному банкомату.

Уже после прибытия к банкомату "менеджер" предложил Анне снять со своей карты 20 тысяч гривен (дважды по 8 тысяч, один раз 4 тысячи гривен) и сразу же вернуть их на счет через терминал. На этом этапе женщина заподозрила неладное.

Вскоре ее опасения подтвердились - "сотрудник банка" попытался уговорить ее вернуть средства через "транзитный счет".

"Звонивший сказал мне, что я сейчас должна вернуть деньги на свою карту, но через транзитный счет, и спросил есть ли у меня с собой моя картонная сине-желтая карточка. Мне что-то такое выдавали 2 года назад, я уже не помню, да и потеряла я ее где-то. Я сказала, что картонной карты нет. Он сказал, что окей, ладно, сейчас он мне продиктует этот номер счета. И дал инструкции в банкомате выбрать опцию "Пополнить карту другого банка". Вот тут я его послала. Он успел завопить: "Ну мы уже почти закончили". Но я повесила трубку", - делится Анна.

После инцидента женщина отправилась в отделение банка, где ей подтвердили - она чуть не стала жертвой мошенников.

"Все закончилось благополучно. Но мне не дает покоя мысль, откуда мошенники знали какие карты у меня открыты (номер и ФИО бьются по базе ФОПов). А еще мне не дает покоя мысль о том, насколько все было хорошо подготовлено и реалистично", — резюмировала Медведвева.

Напомним, ранее терминал "Привата" украл у клиента деньги, а в банке на это отреагировали неоднозначным советом.

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Автор: Анастасия Печенюк