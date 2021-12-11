По словам клиента, банк самостоятельно продлил срок двух его депозитов.

Клиент "ПриватБанка" заявил, что столкнулся с мошенничеством при обслуживании в указанном финучреждении.

Об этом он написал в отзыве на сайте "Минфин".

"У меня было несколько срочных годовых гривневых депозитов, которые в связи с заниженными неконкурентными процентами я не планировал продлевать. Мне не приходило никакого сообщения о завершении моего депозита, вместо этого я получил сообщение, что его уже продлили на новый год. После этого я хотел отказаться от продления второго депозита, дата окончания которого уже была близко, на что получил отказ с текстом, что отказываться от продления нужно не позже, чем за месяц до его окончания. После этого они продлили мой депозит еще на 1 год под нерыночные проценты, которые не покрывают и половину инфляции и по сути просто предрекли накопления на дальнейшее обесценивание", - возмутился клиент.

Предприняв попытку расторгнуть без его согласия депозиты, мужчина столкнулся с тем, что он не может сделать это в течение года.

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"Мне кажется, что это не самое честное поведение весьма неплохого в далёком прошлом банка", - резюмировал он.

В ответ представитель "Привата" написал, что в приложении "Приват24" клиент может видеть информацию по своим депозитам, в том числе датам их окончания.

"Банк информирует клиента о продлении вклада на новый срок, если клиент не отказался от автоматического продления. По срочным вкладам возможность отказаться от автоматического продления доступна за месяц до окончания текущего срока действия депозита. Отказаться можно не только обратившись в отделение, но и самостоятельно нажав соответствующую кнопку в меню управления депозитом через "Приват24" или мобильное приложение "Мои вклады", - говорится в комментарии сотрудника банка.

Он добавил, что в случае продления договора на новый срок клиент вправе расторгнуть его в течение пяти дней с даты завершения предыдущего срока без потери процентов. Сделать это можно как через приложение, так и в отделении.

Клиенту для уточнения деталей написали в личные сообщения.

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Автор: Виолетта Орлова