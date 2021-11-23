Ускорение национальной инфляции в Украине вызвано не возобновлением спроса, а ростом затрат, поэтому укротить ее только монетарными механизмами – нереально. Об этом говорит Богдан Данилишин, академик НАН Украины, глава Совета НБУ. Об этом сообщают "Украинские новости".

"Шоки предложения, связанные с продолжением реформирования энергетической сферы и повышением энергетических тарифов, являются факторами немонетарной природы, которые занимают существенный вес в расходах украинцев и имеют значительный мультипликационный эффект, – отмечает Богдан Данилишин. – За последний год электроэнергия для промышленных производителей вообще подорожала в 2,5 раза. Реакция монетарной политики на прирост инфляции при наличии таких шоков должна быть более сдержанной, поскольку простое повышение процентной ставки ухудшит ликвидность производителей, которая и так страдает от роста стоимости энергоносителей".

Глава Совета Нацбанка подчеркивает, что "старание жестко таргетировать инфляцию в 5% при двукратном росте стоимости энергоносителей будет искусственно ограничивать спрос, а следовательно будет приводить к тому, что производители энергоемкой продукции не смогут адекватно повысить цены на свою продукцию, и будут входить в зону отрицательной рентабельности, а со временем – и банкротиться, оставляя свою рыночную нишу для импорта". То есть, при таких условиях повышенная процентная ставка не будет сдерживать инфляцию, но станет способствовать раскручиванию спирали банкротств и безработицы, что приведет к значительно большим проблемам для стабильности экономики.

Как отмечает Богдан Данилишин, утверждение о том, что нынешняя монетарная политика НБУ до сих пор мягкая и стимулирующая, что ключевая процентная ставка находится ниже "нейтрального" уровня, – также является "популярной манипуляцией".

"Во-первых, напомню, что сам "нейтральный" уровень процентной ставки Национальным банком во время нынешнего кризиса был повышен на 300 базисных пункта, - говорит он. – Если сравнивать текущее значение учетной ставки с докризисным ее нейтральным уровнем (7%) то окажется, что учетная ставка уже давно превысила "стимулирующую" зону. Во-вторых, во время нынешнего кризиса центральные банки других стран мира (в частности, России, США, Великобритании, Канады) не повысили, а наоборот - снизили оценки нейтральной ставки. Поскольку, в условиях подавленного спроса и избытка сбережений, баланс спроса/предложения денег сместился в сторону переизбытка предложения денег. Поэтому если оперировать категорией "нейтральная стоимость денег", то монетарная политика Украины в 2020-2021 гг. так и не стала мягкой".

Единственный способ устойчивого укрощения инфляции в развивающихся странах, и в частности, в Украине, по мнению Данилишина, - развитие конкурентной экономики.

"Для обеспечения достижения инфляционных целей в средне- и долгосрочной перспективе важно не только способствовать эффективному финансовому посредничеству, но и уделять внимание вопросу развития целевого кредитования для поддержки тех сфер экономики, для которых доступность к банковским кредитным ресурсам на общих основаниях проблематична (включая проекты, осуществляемые по инициативе государства)", - отмечает Глава Совета НБУ.

Автор: Григорий Бондарь