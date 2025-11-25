Речь идет о замороженных в Европе активах РФ.

Совместный "мирный план" США и России по завершению войны в Украине принесет американскому президенту Дональду Трампу бонус в размере 300 миллиардов долларов за подписание соглашения.

Об этом пишет колумнистка и старший научный сотрудник по вопросам геоэкономики Европейского совета по международным отношениям Агат Демаре для Foreign Policy.

Большая часть этого "бонуса" касается замороженных росактивов. Сейчас вопрос стоит уже не в том, будут ли конфискованы активы центрального банка России, а в том, кому они достанутся.

Видео дня

Общий объем росактивов составляет примерно 300 миллиардов долларов, они в основном хранятся в учреждениях Европейского Союза. Согласно "мирному плану" Трампа, эти деньги будут служить эквивалентом бонуса за подписание для Вашингтона, что может объяснить острую заинтересованность президента США в скорейшем заключении соглашения.

Соглашение предусматривает, что американские фирмы получат 100 миллиардов долларов замороженных российских активов для финансирования реконструкции Украины, а правительство США получит 50% прибыли проекта по восстановлению. Остальные замороженные средства, примерно 200 миллиардов долларов, будут использованы в инвестиционном инструменте США и России. При этом европейские налогоплательщики покроют еще 100 миллиардов долларов расходов на восстановление Украины.

Украине нужны росактивы, чтобы инвестировать в Европу

Международный валютный фонд оценивает, что Украина столкнется с дефицитом бюджета в 65 миллиардов долларов в 2026-27 годах, без учета военного оборудования и боеприпасов, и ни один источник финансирования еще не подтвержден. С учетом военных расходов дефицит финансирования может достичь 155 миллиардов долларов в течение следующих двух лет.

Поскольку США исключены из уравнения, а внутренние доходы Украины сильно не дотягивают до уровня расходов, вызванных войной, Европа берет на себя ответственность за помощь Украине в заполнении бюджетного дефицита.

Чтобы заинтересовать Европу, 17 ноября Киев объявил о планах приобрести до 100 истребителей Rafale французского производства в течение следующих 10 лет. Всего несколькими неделями ранее украинское правительство сообщило о соглашении на приобретение до 150 шведских истребителей Gripen.

Украина настойчиво показывает странам ЕС, что она правильно использует замороженные резервы центрального банка России, если блок наконец наполнит казну Киева этими активами.

Трампу нужны росактивы, потому что он любит деньги

США владеют лишь 1,5% - примерно 5 миллиардов долларов - российских замороженных активов, тогда как страны ЕС вместе владеют почти тремя четвертями. Это означает, что предложенная схема фактически позволяет Вашингтону получить права Евросоюза на эти активы.

Некоторые эксперты надеются, что это сделает "мирный план" Трампа нежизнеспособным, но они могут быть чрезмерно оптимистичными. США может давить на ЕС так же, как делали это летом тарифными угрозами, и Euroclear, где преимущественно хранятся росактивы, чтобы они высвободили средства.

Существуют прецеденты такого давления. В 2012 году финансовая сеть SWIFT, базирующаяся в Бельгии, не имела другого выбора, кроме как разорвать связи с иранскими банками под сильным давлением со стороны Вашингтона.

С точки зрения Украины, финансовые положения "мирного плана" Трампа, как и остальные детали соглашения, катастрофичны. Поглощение США замороженных активов России перерезало бы единственный надежный финансовый источник Киева - репарационный кредит ЕС, обеспеченный этими активами.

Если план США-России не принесет мира, что вполне возможно, учитывая его слабые или отсутствующие гарантии безопасности, Киеву будет трудно финансировать военные расходы.

По ироничному стечению обстоятельств, Украина только что начала переговоры по новому займу с МВФ - критический шаг для международных доноров. Однако США - крупнейший акционер Фонда, что делает новый заем маловероятным без поддержки Трампа.

Более того, МВФ может предоставлять займы только странам, которые имеют разумный шанс погасить свой долг. Без кредита Евросоюза непонятно, как Киев сможет выполнить этот критерий.

Судьба плана США-России зависит от способности ЕС быстро конфисковать российские замороженные активы. Если Бельгия откажется от своей предыдущей позиции, а Европейский Союз быстро предоставит репарационный кредит - то есть в течение нескольких дней, а не недель - блок может сделать один из ключевых пунктов плана Трампа неважным и существенно ограничить его интерес к этой плохой и опасной сделке как для Украины, так и для Европы.

Финансовая помощь Украине - последние новости

Предыдущий саммит ЕС не принес успеха в деле предоставления Киеву репарационного кредита под замороженные росактивы из-за сопротивления Бельгии, где хранится львиная доля этих денег. Следующий саммит лидеров Евросоюза должен состояться 18 декабря, этот вопрос должны снова вынести на обсуждение.

Чтобы найти альтернативные источники предоставления помощи Украине, Еврокомиссия предложила кредит под общий долг стран-участников ЕС и инструментарий двусторонних грантов. Но совокупно эти два источника могут покрыть только незначительную часть от потребностей Украины на ближайший год, отметил экономист Олег Пендзин.

Недавний скандал "Мидаса" по хищению государственных средств в энергетике сильно ударил по репутации Украины и добавил аргументов противникам поддержки Киева в Евросоюзе, которые пытаются затормозить процесс выделения репарационного кредита.

Вас также могут заинтересовать новости: