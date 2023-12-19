С момента полномасштабного вторжения России банк предоставил Украине более 3 миллиардов евро.

Руководители Европейского банка реконструкции и развития одобрили резолюцию об увеличении капитала финучреждения на 4 миллиарда евро, до 34 миллиардов евро. Дополнительные средства направят на помощь Украине, сообщили в ЕБРР.

"Дополнительный капитал от акционеров будет использован для обеспечения значительных и устойчивых инвестиций в реальную экономику Украины, как во время войны, так и во время реконструкции, и поможет поддерживать приоритеты ЕБРР во всех экономиках, где он работает", – отметили в банке.

В ЕБРР подчеркнули, что это последний шаг, который завершает официальный процесс увеличения уставного капитала. Решение вступит в силу 31 декабря 2024 года.

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Это третье увеличение капитала в истории ЕБРР после аналогичных решений в 1996 и 2010 годах. С момента полномасштабного вторжения России банк предоставил Киеву более 3 миллиардов евро.

Указанное увеличение капитала позволит удвоить кредитование Украины, способствуя реализации планов экономического возрождения разрушенной войной страны, пишет Financial Times.

Журналисты приводят слова президента ЕБРР Одиль Рено-Бассо, которая отметила, что дополнительный капитал позволит продолжать предоставлять стабильный уровень ежегодных инвестиций в Украину в размере около 1,5 миллиарда евро во время войны, и иметь средства для увеличения своей поддержки до 3 миллиардов евро ежегодно после начала реконструкции.

Помощь ЕБРР для Украины

Европейский банк реконструкции и развития выделит Украине 150 млн евро для поддержки НЭК "Укрэнерго" в прохождении отопительного сезона. Также в сотрудничестве с ЕБРР реализуются проекты комплексного восстановления украинских магистральных сетей.

Ранее УНИАН писал, что Генпрокуратура может подозревать руководство "Укрэнерго" в заключении договоров, которые нанесли ущерб государству, из-за чего там были изъяты тысячи страниц тендерной документации и договоров.

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