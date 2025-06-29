Оказалось, что ядовитыми могут быть не только змеи или пауки.

Многие люди знают о ядовитых пауках, змеях, разных насекомых и даже морских обитателях. Однако о том, что бывают такие же опасные птицы, известно немногим. Кто самая ядовитая птица в мире и насколько она опасна - далее в материале УНИАН.

Какая самая ядовитая птица в мире

Дроздовая мухоловка или питоху - это птица из рода воробьиных, отряда иволговых размером с дрозда или галку. Маленькое милое на вид создание - самая ядовитая птица в мире. Орнитологи насчитывают восемь видов питохуи, но ядовитых из них только три вида, а больше всех - дроздовая мухоловка (Pitohui dichrous).

Интересно, что в названии есть слово "dichrous", по-гречески это "двухцветный". Так птицу назвали из-за ее уникального оперения, где сочетаются ржаво-коричневое тело и черного цвета голова, крылья и хвост.

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Ученые говорят, что окрас птицы выполняет ту же роль, что и у ядовитой лягушки-древолаза - это предупреждение для других представителей фауны. Своим внешним видом дроздовая мухоловка пытается дать понять хищникам, что она опасна, и результат нападения на нее может не обрадовать врага.

Чем опасна дроздовая мухоловка

Важно понимать, в чём особенность птицы - дроздовая мухоловка, как и ядовитые лягушки-древолазы, кроме мелких фруктов и безопасных насекомых, питается токсичными жуками Choresine pulchra. Их яд копится в организме, а затем отравляет хищников. Эти токсины принадлежат к группе сильнодействующих соединений, называемых батрахотоксинами.

Занятно, что первым, кто заметил удивительные свойства Pitohui dichrous, был американский орнитолог Джек Думбахер. В 1989 году он, будучи в экспедиции, увидел, что птица запуталась в паутине. Ученый решил освободить ее и поранил палец. Мозг Думбахера быстро принял решение засунуть палец в рот - тогда мужчина с удивлением обнаружил, что язык и губы начали неметь.

Тогда ему в голову пришла догадка о ядовитых свойствах оперения дроздовой мухоловки и, чтобы убедиться в своем открытии, Думбахер нашел перо птицы и пожевал его. Когда симптомы повторились, исследователь сам для себя подтвердил новое открытие, а затем отвез перья в Чикаго и показал коллегам. Именно так, из-за неосторожности одного человека орнитологи всего мира узнали о токсичности маленькой птички.

Особенно интересно, что до того этого момента ученые находили подобные отравляющие вещества только у некоторых видов лягушек. Они доказали, что если поместить лягушку в неволю и кормить безопасной едой, а не ядовитыми жуками, токсичность снижается до нуля - то же самое происходит и с птицей.

Местные коренные народы, которые живут там, где обитает дроздовая мухоловка - в Новой Гвинее и Индонезии - научились готовить птицу так, чтобы не отравиться. Если же питохуи поймает и съест, допустим, собака, токсины быстро попадут в кровь, наступит паралич дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

Отравление ядом Pitohui dichrous в 100 раз сильнее, чем стрихнином, и каждая маленькая птичка в своем теле "носит" 15-20 мг токсина плюс 2-3 мг в перьях. Ученые выяснили, что этого вполне хватит для мгновенной смерти восьмисот мышей или небольшого кролика. Конечно, для человеческого организма такого количества яда недостаточно, чтобы вызвать летальный исход, но аллергическая реакция обеспечена.

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