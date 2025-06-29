В основе нынешней войны лежит постоянная гонка за превосходство в производстве дронов и противодействии им.

После того как Украина достигла существенного прогресса в борьбе с российскими беспилотниками типа Shahed, Россия начала модернизировать их и во время ударов применять новую тактику, чтобы преодолеть украинское противодействие. О том, как РФ совершенствует сами дроны и тактику ударов ими, рассказало Forbes.

Отмечается, что новые версии "шахедов" имеют усиленное бронирование моторного отсека, чтобы выдерживать обстрелы. Также топливные баки, которые ранее размещались в крыльях, теперь перенесены в фюзеляж, что позволяет дрону оставаться в воздухе даже после повреждения крыла или поверхности корпуса.

Еще одно важное обновление, которое претерпели "шахэды", - добавление суббоеприпасов. Теперь во время полета дроны могут сбрасывать мелкие боеприпасы вместо того, чтобы просто врезаться в цель. Это делает их менее зависимыми от точного наведения, позволяет поражать пехоту или легкие укрепления на более широкой площади.

Видео дня

Издание рассказывает, что такие дроны уже используются на Сумщине и Харьковщине: украинские военные сообщают, что взрывы происходят через 20 минут после пролета дрона, "без звука падения".

Новая тактика применения

Россия также изменила тактику запуска "шахедов". Например, дроны запускают парами: один летит ниже, другой - выше. Это затрудняет обнаружение: украинские радары фиксируют только более низкий объект, тогда как другой остается незамеченным и имеет больше шансов достичь цели.

Кроме того, говорится в материале, враг часто использует "шахэды" вместе с дронами-камикадзе "Ланцет". Последние сложнее обнаружить и сбить. Они атакуют украинские мобильные огневые группы, чтобы расчистить путь для "шахедов". "Ланцет" наносит удар по операторам ПВО, а тем временем основная волна дронов приближается к цели.

Как реагирует Украина на угрозу

Украина разрабатывает новые тактики противодействия "шахедам". В материале говорится, что, вероятно, уже адаптируются системы обнаружения беспилотников, чтобы уменьшить эффект экранирования, который возникает, когда два беспилотника летят вместе на разных высотах.

Тем временем мобильные огневые группы могут модифицировать свои транспортные средства, чтобы сделать их менее уязвимыми к ударам "Ланцета", начать использовать более мощные винтовки, способные наносить больший урон беспилотникам.

Украина также недавно ударила по одному из заводов, который производит "Шахеды".

В основе войны лежит постоянная гонка за превосходство в производстве дронов. Как Россия, так и Украина быстро адаптируют свои технологии использования БпЛА и борьбы с ними, пытаясь получить преимущество.

Российские "шахеды": актуальные новости

Как сообщал ранее УНИАН, по мнению авиационного эксперта Богдана Долинце, до конца года РФ сможет атаковать Украину тысячей "шахедов" одновременно. По его словам, оккупанты наращивают производство ударных беспилотников, о чем свидетельствует и количество примененных БПЛА за месяц. В июне оккупанты выйдут на объемы до 6000 единиц беспилотников различных типов, примененных для ударов по Украине.

Le Monde писало, что Российская Федерация теперь может позволить себе запускать "шахеды" по Украине непрерывно, поскольку она стала производить их значительно больше и перестала зависеть в этом от Ирана. Также издание раскрыло, как на предприятии в Татарстане Россия наладила производство этих ударных беспилотников.

Украинские разведчики "разобрали" модернизированный "шахед" с искусственным интеллектом, сбитый на Сумщине, и узнали, что этот БпЛА иранского производства. В то же время определенные изменения и усовершенствования могут указывать на совместную работу РФ и Ирана по модернизации "шахедов". Дрон содержит высокоскоростной мини-компьютер Nvidia Jetson Orin, специализированный для задач ИИ и обработки видео, а также инфракрасную камеру, подобную анонсированной ранее Россией.

Вас также могут заинтересовать новости: