Вместе с банком также реализуются проекты комплексного восстановления украинских магистральных сетей.

Европейский банк реконструкции и развития выделит Украине 150 млн евро для поддержки НЭК "Укрэнерго" в прохождении отопительного сезона. В пятницу, 15 декабря, были подписаны соответствующие соглашения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, также в сотрудничестве с ЕБРР реализуются проекты комплексного восстановления украинских магистральных сетей.

"Это весомый вклад партнеров в украинскую энергетическую безопасность и стабильное энергопитание украинских потребителей... Благодарны ЕБРР, лично госпоже президенту Одиль Рено-Бассо и всем нашим партнерам за поддержку энергетического сектора Украины", – добавил глава украинского правительства.

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Помощь энергетическому сектору Украины

Ранее УНИАН писал, что "Укрэнерго" работает с ЕБРР, чтобы привлечь 150-200 млн долларов для погашения долгов перед госпредприятием "Гарантированный покупатель".

Швеция выделит Украине 1,4 миллиарда крон (более 134 миллионов долларов). Средства, в частности, пойдут на поддержку населения в зимний период.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов предупреждал, что в этом году зима будет для украинцев тяжелой, как и прошлогодняя. По его словам, под ударом находится гражданская инфраструктура, а также экономический потенциал Украины.

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