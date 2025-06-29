Еще один мужчина получил ранения.

В результате очередной атаки российских оккупантов по Харьковской области погиб мужчина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олега Синегубов.

"Около 08:30 утра зафиксировано попадание БПЛА по гражданскому авто, которое двигалось по дороге в направлении села Приколотное. В результате вражеского удара погиб 60-летний мужчина и получил взрывное ранение 59-летний мужчина", - заявил он.

По словам главы области, пострадавший мужчина был доставлен в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи.

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Кроме того, ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что была зафиксирована атака на город вражеским дроном типа "Молния" по одному из наиболее пострадавших жилых массивов.

"Прилет в крышу многоэтажки, последствия уточняются. Информации о пострадавших пока не поступало", - отметил городской голова.

Ночная российская атака по Украине

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 июня российские захватчики атаковали Украину 537 средствами воздушного нападения. В частности, речь идет о 477 ударных беспилотниках типа Shahed и беспилотниках-имитаторах различных типов, четырех аэробаллистических ракетах Х-47М2 "Кинжал" и семи баллистических ракетах Искандер-М/KN-23.

По состоянию на 08:30 противовоздушной обороной было обезврежено 475 средств воздушного нападения противника: 249 были сбиты огневыми средствами, а 226 - локально потеряны.

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