За 2018-2022 годы Госаудитслужба насчитала 68 млрд грн претензий к "Укрэнерго".

Генпрокуратура может подозревать руководство "Укрэнерго" в заключении договоров, которые нанесли ущерб государству, из-за чего там были изъяты тысячи страниц тендерной документации и договоров.

Правоохранители, вероятно, опираются на аудит Государственной аудиторской службы, который насчитал госкомпании нарушений на 68 млрд грн, пишет Forbes.

Из перечня документов, которые заинтересовали правоохранителей, некоторые контракты были предметом проверки Государственной аудиторской службы. Государственный аудит "Укрэнерго" завершился в марте 2023-го. В этом же месяце прокуратурой было открыто уголовное производство.

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Вот пять самых больших претензий, согласно отчету:

36 млрд грн – претензии к формулировкам в финотчетности, которые были исправлены и позже сняты;

11,7 млрд грн – несвоевременное подписание актов с "Гарпоком";

10,2 млрд грн – вероятность неутверждения НКРЭКУ тарифа "Укрэнерго" на 2023 год, что может привести к недополучению доходов;

3,3 млрд грн – дебиторская задолженность Энергорынка перед "Укрэнерго";

0,66 млрд грн – неприменение отечественных ГОСТ к международным контрагентам (ЕБРР, Всемирный банк, ЕИБ).

"Укрэнерго" оспаривает результаты аудита в суде, поскольку считает их предвзятыми и непрофессиональными, а некоторые прямо противоречат законодательству", – говорится в сообщении компании.

Деятельность "Укрэнерго" - детали

Оператор Объединенной энергосети госкомпания "Укрэнерго" готовится к худшему сценарию прохождения зимы с массированными атаками ракетами и дронами и поэтому готовит резервные пути питания потребителей.

По словам председателя правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, если говорить о сценарии без обстрелов, то энергетики знают каким образом покрывать зимой растущее потребление. Но обстрелы могут сильно изменить ситуацию.

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