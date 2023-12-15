Средства будут направлены на финансирование социальных выплат.

Всемирный банк 14 декабря объявил о выделении 1,34 миллиарда долларов США дополнительной финансовой помощи для обеспечения предоставления критически важных государственных услуг в Украине. Об этом говорится в сообщении банка.

"Этот пакет финансирования в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине (PEACE)" предусматривает дальнейшую поддержку выплаты пенсий пожилым людям, грантовую поддержку внутренне перемещенных лиц, выплату заработной платы учителям и работникам служб по чрезвычайным ситуациям", – заявили в банке.

Пакет финансирования состоит из займа Всемирного банка в размере 1,086 миллиарда долларов, подкрепленного кредитными средствами Целевого фонда по предоставлению необходимой кредитной поддержки Украине (ADVANCE Ukraine), которую поддерживает правительство Японии.

Видео дня

Также в пакет входят гранты в размере 190 миллионов долларов, в частности, 20 миллионов долларов от правительства Швейцарии и 50 миллионов долларов от Соединенных Штатов Америки.

Средства перечислят Украине после того, как Всемирный банк получит соответствующее подтверждение приемлемых расходов.

Во Всемирном банке отметили, что проект PEACE является неотъемлемой частью пакета международной поддержки для Украины, направленной на удовлетворение финансовых потребностей в 2024 году. Мобилизованный партнерский пакет помощи имеет гибкий дизайн для быстрого распределения средств, который можно масштабировать по мере необходимости, когда станет доступно дополнительное финансирование.

Международная помощь Украине

Евросоюз 14 декабря не смог согласовать пакет финансирования для Украины на €50 млрд. Этому помешало вето скандального премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Одновременно Европейский совет решил начать переговоры о вступлении в Европейский союз с Украиной и Молдовой.

Вас также могут заинтересовать новости: