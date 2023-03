Общий вклад крупнейших банков составляет 30 миллиардов долларов.

Bank of America, Goldman Sachs, JP Morgan и другие крупные американские финучреждения объединились, чтобы спасти банк First Republic, акции которого упали на фоне банковских потрясений.

Как говорится в совместном заявлении банков, они согласовали беспрецедентный план спасения, согласно которому большинство крупнейших банков США разместят незастрахованные депозиты в First Republic. Общий взнос составляет 30 миллиардов долларов.

Bank of America, Citigroup, JP Morgan Chase и Wells Fargo внесут по 5 миллиардов долларов. Goldman Sachs и Morgan Stanley сделают депозиты на 2,5 миллиарда долларов каждый. Еще ряд банков сделают взносы по 1 миллиарду долларов.

"Действия крупнейших банков Америки отражают их доверие к банковской системе страны. Вместе мы используем нашу финансовую мощь и ликвидность в более крупной системе, где это больше всего необходимо", – говорится в заявлении.

Банки и регулирующие органы надеются, что эти действия помогут защитить First Republic и остановить распространение банковского кризиса на другие более мелкие банки.

В совместном заявлении министр финансов США Джанет Йеллен, председатель Федеральной резервной системы Джей Пауэлл и другие официальные лица отметили, что очень приветствуют действия финучреждений, которые демонстрируют "устойчивость банковской системы".

Как пишет The Guardian, First Republic базируется в Сан-Франциско и обслуживает прежде всего состоятельных клиентов (например, соучредителя Facebook Марка Цукерберга). У банка процент незастрахованных депозитов значительно ниже, чем был у закрытого SVB (68% против 94%). Однако этого оказалось достаточно, чтобы вызвать беспокойство инвесторов и вкладчиков с суммой более 250 000 долларов США на счетах. Акции First Republic упали примерно на 70% после новостей о крахе Silicon Valley Bank. В четверг, 17 марта, перед объявлением о сделке по его спасению акции First Republic упали еще на 22%.

Банковский кризис в США-что стоит знать

На прошлой неделе калифорнийский регулятор объявил Silicon Valley Bank, один из крупнейших в США, банкротом. SVB стал вторым по величине банкротом в истории США и крупнейшим банкротом со времен кризиса 2008 года.

Вскоре пал популярный среди владельцев криптовалюты Signature Bank. Это банкротство стало третьим по величине в истории банковского дела США. Еще несколько финучреждений оказались в зоне риска.

На фоне краха Silicon Valley Bank и Signature Bank президент Джо Байден назвал банковскую систему США "безопасной" и пообещал усилить банковское регулирование.

